'Se eu não estivesse incomodando os canalhas, alguma coisa estaria errada', diz Natália Bonavides sobre Ratinho

Revista Fórum - Após sofrer ataques machistas e incitação à violência por parte do apresentador Ratinho, a deputada federal Natália Bonavides (PT) disse nesta quinta-feira (16), em entrevista ao Fórum Onze e Meia, que se não estivesse “incomodando certos canalhas, estaria fazendo algo errado”.

“A gente vai para cima. Por mais que eu entenda porquê isso acontece, não significa que eu naturalize. Muitas pessoas me perguntam como eu me sinto com esses ataques, que são diários. É óbvio que é ruim, mas eu também tenho a consciência de que se eu não estivesse incomodando certos canalhas, estaria fazendo alguma coisa errada”, afirmou a deputada.

Desde que assumiu o mandato, a parlamentar é vítima de ameaças diárias, muitas vindas do gabinete do ódio, por sua atuação pela defesa das minorias em espaços de poder. Os ataques proferidos por Ratinho vieram por devido a um Projeto de Lei da petista que propõe alterar os termos “marido e mulher” na celebração de casamentos civis.

Leia a íntegra na Fórum.

