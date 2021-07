"Se urnas eletrônicas são confiáveis, dá um tapa na minha cara", pede Bolsonaro (vídeo)

Bolsonaro voltou a reclamar da postura do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, em defesa do processo eleitoral atual edit

247 - Em live nesta quinta-feira (22), Jair Bolsonaro voltou a falar de sua principal bandeira política atualmente: o voto impresso.

Mais uma vez, ele criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, por sua defesa em favor do processo eleitoral.

Para Bolsonaro, Barroso extrapola suas funções ao se reunir com lideranças partidárias para defender as urnas eletrônicas que, segundo o chefe do governo federal, não são confiáveis: "se urnas são confiáveis, dá um tapa na minha cara".

PUBLICIDADE

“Se urnas são confiáveis, dá um tapa na minha cara”, diz @jairbolsonaro



Presidente voltou a colocar dúvidas sobre o sistema eleitoral que o elegeu, sem apresentar provas. pic.twitter.com/xEXsruuZ3S — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) July 22, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.