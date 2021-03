'Se você fizer lockdown no Nordeste vai me foder e perco a eleição', disse Bolsonaro a Ludhmila Hajjar

247 - Jair Bolsonaro deixou claro para a médica cardiologista Ludhmila Hajjar, cotada para assumir o Ministério da Saúde, que ele tem medo de perder as eleições se seguir os procedimentos indicados pela ciência no combate à pandemia de coronavírus.

Segundo site Poder 360, que divulgou bastidores da reunião de Bolsonaro e Hajjar na manhã desta segunda-feira (15), o presidente quis saber o que a médica achava da cloroquina, que não tem eficácia contra a Covid-19, e também sobre medidas que restringem a circulação da população para frear os contágios pelo coronavírus.

Ele disse ser contra o fechamento de negócios e a adoção de toque de recolher, casos de São Paulo e Brasília, e dirigiu-se a Ludhmila no seu estilo que mistura franqueza com rispidez: “Você não vai fazer lockdown no Nordeste para me foder e eu depois perder a eleição, né?”.

Em resposta, segundo o Poder 360, Ludhmila afirmou que as medidas de distanciamento mais restritivas deveriam ser tomadas em situações extremas, em locais em que o número de doentes e de mortes exigisse isso. "Pazuello entrou na conversa. Disse que tinha dados diferentes e que os governadores estavam mentindo sobre a taxa de lotação de UTIs (unidades de terapia intensiva) e outras estatísticas. Ludhmila expressou descrença sobre isso", diz o site.

Após reunião nesta segunda-feira (15) com Jair Bolsonaro, a cardiologista Ludhmila Hajjar recusou o convite para assumir o Ministério da Saúde e ressaltou que se “pauta pela ciência” ao criticar medidas defendidas pelo governo como uso da cloroquina e pregação contra o lockdown.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.