Secom nega telefonema entre Lula, Chomsky e Epstein citado em e-mails

247 - A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República negou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha participado de uma ligação com Jeffrey Epstein em setembro de 2018, após o nome do petista aparecer entre milhares de documentos divulgados por parlamentares democratas nos Estados Unidos.

Segundo e-mails atribuídos ao milionário condenado por crimes sexuais, ele teria dito na ocasião: “Chomsky me ligou com Lula, da prisão. Que mundo”, em referência ao linguista e ativista norte-americano Noam Chomsky, amigo de longa data de Epstein.

A Secom, porém, refutou categoricamente a versão registrada nos arquivos:

“A citada ligação telefônica nunca aconteceu”, afirmou, em nota. “A informação não procede.”

Os documentos incluem mensagens e correspondências de Epstein tornadas públicas pela Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes. Eles também mencionam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — descrito pelo milionário como “the REAL deal”, ou “é o cara”.

Lula estava preso em Curitiba quando o suposto telefonema teria ocorrido. Chomsky chegou a visitá-lo em 20 de setembro de 2018, em ato público de apoio ao então candidato impedido de disputar as eleições.