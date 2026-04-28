"Seguimos firmes no enfrentamento ao crime e na proteção da sociedade", diz Lula sobre megaoperações da PF

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para destacar as operações da Polícia Federal (PF) contra o contrabando e crimes contra crianças, destacando ações simultâneas em diferentes regiões do Brasil e no exterior. As operações desta terça-feira (28) envolvem o combate a um esquema de grande escala no porto do Rio de Janeiro e a repressão a crimes de abuso sexual, incluindo aqueles potencializados pelo ambiente digital.

A declaração foi feita pelo próprio presidente em publicação na rede social X, onde detalhou as ações conduzidas pela Polícia Federal em conjunto com outros órgãos de fiscalização e segurança.

“Em ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, são cumpridos 45 mandados de busca e apreensão para desarticular um esquema de facilitação de contrabando e liberação irregular de mercadorias importadas, que movimentou mais de R$ 86 bilhões. Dezessete auditores fiscais e oito analistas tributários foram afastados. Também há bloqueio de bens e restrições a atividades de nove despachantes”, escreveu Lula no X, antigo Twitter, sobre a primeira ação da PF.

Lula também destacou uma segunda operação, voltada à proteção de crianças e adolescentes. A ação conta com a participação de mais de 500 policiais federais em todos os estados brasileiros, em articulação com forças de segurança estaduais e de outros 15 países.

“Já na operação em defesa de crianças e adolescentes, mais de 500 policiais federais atuam em todos os estados e em articulação com forças de segurança estaduais e de outros 15 países. São 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva, com foco na identificação e prisão de autores de crimes de abuso sexual, muitos deles potencializados pelo ambiente digital. Só em 2026, a Polícia Federal já cumpriu mais de 450 mandados de prisão contra foragidos por crimes sexuais”, postou o presidente.

Ao comentar as operações, Lula afirmou que ações desse tipo justificam o fortalecimento da corporação. Ele mencionou que, na semana anterior, foi anunciada a contratação de mil novos policiais federais. “Seguimos firmes no enfrentamento ao crime e na proteção da sociedade brasileira”, escreveu o presidente na publicação.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça duas grandes operações de combate ao crime: uma contra um esquema bilionário no porto do Rio de Janeiro e outra, de dimensão internacional, contra o abuso sexual de crianças e adolescentes.



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