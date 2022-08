"Segundo turno só vai acontecer se Bolsonaro conseguir tirar votos do Lula", diz CEO da Quaest, Felipe Nunes

Apoie o 247

247 - CEO da Quaest, o professor Felipe Nunes afirmou à CNN Brasil que só haverá um segundo turno da eleição presidencial deste ano se Jair Bolsonaro (PL) conseguir tirar votos do ex-presidente Lula (PT).

Pesquisa Quaest (BR-02546/2022) divulgada nesta quarta-feira (3) mostra Lula com chances reais de vitória em primeiro turno. Ele tem 44% das intenções de voto contra 42% de todos os outros candidatos somados.

“O segundo turno, que é o que está em discussão neste momento, só vai acontecer se o Bolsonaro conseguir tirar votos do Lula. O voto é um recurso escasso. Você tem que disputar dentro de um padrão, e todo mundo está muito próximo de seu teto. Eles têm que brigar entre si se quiserem aumentar ou diminuir a diferença”, afirmou Nunes.

O professor destacou a queda na rejeição de Bolsonaro nas últimas pesquisas. "A parte mais significativa não está nas intenções de voto, mas na avaliação do governo. Quando a gente olha para a rejeição, ela caiu de forma mais consistente, e isso porque havia uma expectativa, por parte do governo, de toda a movimentação em torno do que estão tentando fazer para resolver os problemas dos brasileiros".

A diminuição da rejeição demora, segundo Nunes, para refletir nas intenções de voto: "já é algo mais demorado. As pessoas ainda estão muito desconfiadas em relação ao governo e outra porque as declarações do presidente também não ajudam para que essa movimentação aconteça nas intenções de voto".

