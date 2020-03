Sem máscara, Bolsonaro faz live ao ar livre e expõe seus seguidores ao coronavírus

Jair Bolsonaro deixou o isolamento, que tinha sido recomendado a ele para evitar infecção de coronavírus, e resolveu participar das manifestações contra o Congresso e contra o STF em Brasília (DF). Ao convocar os atos, o ocupante do Planalto expõe os próprios seguidos a mais riscos de infecção da doença edit

247 - Jair Bolsonaro deixou o isolamento, que tinha sido recomendado a ele para evitar infecção de coronavírus, e resolveu participar das manifestações contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal em Brasília (DF), onde seus apoiadores se concentraram em frente ao Museu Nacional, na Esplanada dos Ministérios, e foram em carreata para a Praça dos Três Poderes.

O Palácio do Planalto disse apenas que Bolsonaro está cumprindo "agenda pessoal".

Inicialmente, o ocupante do Planalto foi de carro ao ato e passou a ser seguido por veículos com simpatizantes. Depois desceu do veículo e acompanhou a mobilização a pé.

Mesmo com o risco de aumento rápido dos casos de coronavírus, por causa das aglomerações, Bolsonaro postou no Twitter imagens dos atos. Políticos criticaram duramente o ocupante do Planalto.