Senado aprova PEC dos Precatórios e texto volta à Câmara

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado aprovou nesta quinta-feira, em dois turnos, a PEC dos Precatórios, que modifica as regras de quitação dessas dívidas do governo e altera o prazo de correção do teto de gastos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A proposta pretende dar margem ao Executivo para colocar em prática o Auxílio Brasil em substituição ao Bolsa Família, e a intenção do governo é que sua aprovação ocorra a tempo de permitir o pagamento do benefício antes do Natal.

Alterado durante a tramitação no Senado, o texto terá de voltar à Câmara dos Deputados.

