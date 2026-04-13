Senador Jorge Seif pede asilo aos EUA para Alexandre Ramagem, preso pelo ICE

247 - O senador Jorge Seif (PL-SC) protocolou, nesta segunda-feira (13), um pedido formal de asilo político aos Estados Unidos em favor do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A solicitação foi entregue à Embaixada dos EUA em Brasília, em meio à confirmação da prisão de Ramagem em território norte-americano. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

No documento, o parlamentar argumenta que o cenário político brasileiro tem sido marcado por tensões institucionais nos últimos anos, especialmente após os atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, “nos últimos anos, especialmente após os eventos de 8 de janeiro de 2023, observa-se no Brasil um cenário de crescente tensão institucional, no qual diversos atores políticos alinhados à direita — incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro, além de parlamentares e jornalistas — passaram a ser alvo de investigações e medidas judiciais controversas”.

O senador também menciona investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo Ramagem. De acordo com o texto do pedido, “nesse contexto, Ramagem passou a ser investigado em procedimentos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, sendo associado a alegações de uma suposta tentativa de golpe de Estado — acusações que, segundo parcela da sociedade e de setores político e jurídico, carecem de provas consistentes e apresentam indícios de motivação político-ideológica”.

Na solicitação encaminhada às autoridades norte-americanas, Seif pede que o caso seja analisado considerando possíveis violações de garantias fundamentais. Ele afirma que, “diante das circunstâncias envolvendo possível perseguição política e eventuais violações a garantias fundamentais”, o pedido deve ser encaminhado ao secretário de Estado, ao procurador-geral de Justiça e às autoridades responsáveis pela política migratória dos Estados Unidos, com a devida consideração do contexto político e institucional brasileiro.

A iniciativa ocorre após a prisão de Alexandre Ramagem pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE). A detenção foi confirmada à CNN Brasil pela Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, ele estava foragido desde que deixou o Brasil de forma clandestina, atravessando a fronteira de Roraima com a Guiana.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, não há, até o momento, informações sobre um eventual processo de extradição. O nome do ex-deputado já consta no sistema do ICE, responsável pelo controle migratório e cumprimento de leis de imigração nos Estados Unidos.