Cinco meses antes de ser preso pelo ICE, Ramagem disse que estava seguro nos EUA com “anuência” do governo Trump

247 - O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) afirmou, cinco meses antes de ser preso nos Estados Unidos, que se sentia seguro no país com a “anuência” do governo de Donald Trump. O ex-parlamentar, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, foi detido nesta segunda-feira (13) pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE). As informações são do jornal O Globo.

A prisão de Ramagem foi confirmada pela Polícia Federal à GloboNews. A fuga do ex-deputado para os Estados Unidos ocorreu após a apresentação de um atestado médico à Câmara dos Deputados, cobrindo o período de 9 de setembro a 12 de dezembro. Segundo a colunista Malu Gaspar, ele deixou o país na noite de 9 de setembro pela cidade de Boa Vista, em Roraima.

Na mesma data, o ministro Alexandre de Moraes apresentou voto pela condenação de réus ligados à trama golpista. Após sair do Brasil, Ramagem seguiu para Georgetown, capital da Guiana, de onde embarcou para Miami, na Flórida. O ex-deputado ingressou em território estadunidense utilizando passaporte diplomático.