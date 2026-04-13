Ramagem é preso nos EUA após inclusão na lista da Interpol

247 - O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi preso nos Estados Unidos pelo serviço de imigração norte-americano (ICE), após ser incluído na lista da Interpol a pedido do Supremo Tribunal Federal (STF). Condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, ele havia deixado o Brasil de forma clandestina antes do fim do julgamento para evitar a execução da pena.

Ramagem atravessou a fronteira de Roraima com a Guiana e, posteriormente, seguiu para os Estados Unidos. A saída irregular ocorreu em meio ao avanço do processo no STF, que culminou na condenação do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O pedido de extradição foi formalizado pelo governo brasileiro no início de 2026. Em janeiro, o Ministério da Justiça informou ao STF que a solicitação havia sido encaminhada às autoridades norte-americanas. A Embaixada do Brasil em Washington já havia enviado a documentação necessária ao Departamento de Estado dos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2025.

A inclusão do nome de Ramagem na lista da Interpol foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo. A medida permitiu que autoridades estrangeiras pudessem localizá-lo e efetuar sua prisão fora do território brasileiro.

Aliados do ex-deputado afirmavam que ele pretendia solicitar asilo político nos Estados Unidos, estratégia que poderia dificultar o processo de extradição. No entanto, a detenção pelo ICE ocorre em meio à análise do pedido brasileiro pelas autoridades norte-americanas.

Enquanto permaneceu no exterior, Ramagem também foi alvo de sanções administrativas e políticas no Brasil. Após a cassação de seu mandato, a Câmara dos Deputados cancelou seu passaporte diplomático. Além disso, por determinação do STF, foram bloqueados seus vencimentos parlamentares.