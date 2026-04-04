Juíza libera influenciador brasileiro pró-Trump após 60 dias preso pelo ICE

247 - O influenciador digital brasileiro Junior Pena, natural de Belo Horizonte, recuperou a liberdade nesta sexta-feira (3) após passar mais de 60 dias detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. Segundo reportagem do Portal G1 publicada neste sábado (4), uma juíza federal determinou sua soltura no mesmo dia em que o oficial comunicou a decisão na cela. Pena era imigrante ilegal nos EUA há 15 anos e ficou conhecido nas redes sociais por produzir conteúdo sobre imigração e por seu apoio declarado ao atual presidente estadunidense, Donald Trump.

Pena relatou o momento da libertação em vídeo publicado nas redes sociais. O influenciador descreveu a chegada do oficial à cela e a palavra que mudou sua situação: "Olha o Junior Pena aí, solto. Recebi dois 'não' do juiz, mas recebi um 'sim', de Deus. Hoje eu estava lá dentro na minha cela [...], o oficial entrou e falou: 'quem é Junior Pena?'. Eu falei 'sou eu'. Ele falou 'freedom', que significa liberdade", relatou o influenciador.

Pena também descreveu as palavras exatas do oficial no momento da soltura. "Ele falou: 'reúne todas as suas coisas que você vai pra casa hoje, a juíza federal acabou de te liberar'. Eu falei: 'Deus me liberou'. Eu nunca perdi a fé", declarou no vídeo, em tom emocionado.

O influenciador mineiro havia sido detido pelo ICE em fevereiro, em meio à intensificação das operações de imigração promovidas pelo governo Trump nos Estados Unidos. Apesar de apoiar publicamente as políticas do presidente americano — incluindo as medidas de controle migratório —, Pena estava em situação irregular no país há uma década e meia, o que o tornou alvo das mesmas ações que defendia nas redes sociais.

Ao ser solto, o influenciador sinalizou que precisará reorganizar sua vida após o período de detenção. "Agora é hora de rever as coisas. Tem muita coisa pra ver. Já liguei pra minha, e ela tá muito emocionada", disse Pena no vídeo, sem detalhar seus próximos passos.