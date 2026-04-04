Sobrinha de Soleimani é detida pelo ICE nos EUA após perder green card

247 - A sobrinha do ex-comandante militar iraniano Qassem Soleimani foi detida por agentes federais dos Estados Unidos após a revogação de seu status de residente permanente legal, em decisão anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio. A medida também atingiu a filha da mulher, ambas agora sob custódia das autoridades migratórias americanas.

De acordo com o comunicado oficial, “Hamideh Soleimani Afshar e sua filha estão agora sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE)”, após a revogação de seus green cards por determinação de Rubio. A ação foi confirmada neste sábado (4) pelo Departamento de Estado.

A decisão ocorre em meio a um endurecimento da política migratória voltada a estrangeiros considerados alinhados a governos classificados como adversários dos Estados Unidos. Em publicação nas redes sociais, Marco Rubio afirmou que, até recentemente, Afshar e sua filha viviam no país com residência legal permanente.

Rubio destacou ainda a relação familiar da mulher com o general iraniano morto em 2020 e criticou suas posições políticas. Segundo ele, Afshar “é sobrinha do falecido major-general iraniano Qassem Soleimani” e “uma defensora declarada do regime iraniano, que celebrou ataques contra americanos e se referiu ao nosso país como ‘Grande Satã’”.

O secretário de Estado afirmou que a revogação do status migratório foi realizada ao longo da semana. “Nesta semana, encerrei o status legal de Afshar e de sua filha, e elas agora estão sob custódia do ICE, aguardando remoção dos Estados Unidos”, declarou.

Na mesma publicação, Rubio reforçou a linha adotada pela atual administração. “O governo Trump não permitirá que nosso país se torne um lar para estrangeiros que apoiam regimes terroristas antiamericanos”, escreveu.