Trump ameaça desencadear o “inferno” sobre o Irã se Estreito de Ormuz não for reaberto

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu um prazo de 48 horas para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz, rota essencial para o transporte global de petróleo. A medida amplia a pressão sobre Teerã e eleva o risco de escalada militar no Oriente Médio. O novo prazo anunciado neste sábado (4) representa uma extensão de um ultimato anterior imposto por Trump na semana passada. As informações são do G1.

Ultimato e ameaça de ataque

Em publicação na rede social Truth Social, Trump reforçou o tom de cobrança ao governo iraniano. “Lembram-se de quando dei ao Irã dez dias para FAZER UM ACORDO ou ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ? O tempo está se esgotando — 48 horas antes que o inferno se abata sobre eles. Glória a DEUS!”, escreveu o presidente. O posicionamento ocorre após o prazo inicial, no qual Trump havia indicado que suspenderia ordens de ataque a instalações energéticas iranianas durante o período estabelecido.

Reação do Irã

O governo iraniano já declarou que não pretende cumprir a exigência dos Estados Unidos. Além disso, autoridades do país afirmaram que responderão a qualquer eventual ofensiva contra seu território, aumentando a tensão entre as duas nações.

Impactos globais

O Estreito de Ormuz é considerado um ponto estratégico para o comércio internacional de petróleo. Qualquer bloqueio na região pode afetar diretamente os mercados globais e intensificar a instabilidade econômica.