Relatos sugerem possível captura de piloto americano após avião ser abatido no Irã
Relatos da agência Tasnim indicam que piloto americano ejetado pode ter sido capturado no Irã após abatimento de caça F-35 pela Guarda Revolucionária
247 - Relatos divulgados pela agência estatal iraniana Tasnim indicam que um piloto americano pode ter sido capturado por forças do Irã após a queda de um caça avançado no centro do país. As informações ainda não foram confirmadas oficialmente por autoridades independentes.
Segundo a própria Tasnim, com base em informações de seu correspondente na província de Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, o piloto teria conseguido se ejetar da aeronave após o abatimento, ocorrido na manhã de sexta-feira. A reportagem aponta que ele teria pousado em território iraniano após a destruição do caça.
Ainda de acordo com o correspondente, há indícios de que forças americanas teriam tentado localizar e resgatar o piloto, acreditando que ele estivesse vivo. No entanto, fontes citadas pela agência sugerem que ele provavelmente acabou sendo capturado por militares iranianos.
Até o momento, não há confirmação oficial por parte dos Estados Unidos sobre o suposto incidente, nem detalhes adicionais sobre o paradeiro do piloto. A Tasnim informou que mais informações deverão ser divulgadas posteriormente.
A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) anunciou que o avião abatido seria o segundo caça F-35 derrubado nos céus do centro do Irã, utilizando um sistema avançado de defesa aérea da sua Força Aeroespacial. Segundo o comunicado, a aeronave pertenceria ao esquadrão baseado em Lakenheath.
Ainda conforme a IRGC, o caça teria sido completamente destruído após ser atingido, caindo no local do impacto. Não foram apresentados, até agora, registros independentes que confirmem a versão.
O episódio ocorre em meio à escalada de tensões após uma ofensiva militar de grande escala lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. A ação teria ocorrido após o assassinato do líder iraniano aiatolá Seyed Ali Khamenei, além de comandantes militares e civis, em 28 de fevereiro.
Desde então, ataques aéreos atingiram alvos militares e civis em diferentes regiões iranianas, resultando em vítimas e danos à infraestrutura. Em resposta, as Forças Armadas do Irã têm conduzido operações retaliatórias, com o lançamento de mísseis e drones contra posições americanas e israelenses em bases regionais e territórios ocupados.