Relatos sugerem possível captura de piloto americano após avião ser abatido no Irã

247 - Relatos divulgados pela agência estatal iraniana Tasnim indicam que um piloto americano pode ter sido capturado por forças do Irã após a queda de um caça avançado no centro do país. As informações ainda não foram confirmadas oficialmente por autoridades independentes.

Segundo a própria Tasnim, com base em informações de seu correspondente na província de Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, o piloto teria conseguido se ejetar da aeronave após o abatimento, ocorrido na manhã de sexta-feira. A reportagem aponta que ele teria pousado em território iraniano após a destruição do caça.

Ainda de acordo com o correspondente, há indícios de que forças americanas teriam tentado localizar e resgatar o piloto, acreditando que ele estivesse vivo. No entanto, fontes citadas pela agência sugerem que ele provavelmente acabou sendo capturado por militares iranianos.

Até o momento, não há confirmação oficial por parte dos Estados Unidos sobre o suposto incidente, nem detalhes adicionais sobre o paradeiro do piloto. A Tasnim informou que mais informações deverão ser divulgadas posteriormente.

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) anunciou que o avião abatido seria o segundo caça F-35 derrubado nos céus do centro do Irã, utilizando um sistema avançado de defesa aérea da sua Força Aeroespacial. Segundo o comunicado, a aeronave pertenceria ao esquadrão baseado em Lakenheath.

Ainda conforme a IRGC, o caça teria sido completamente destruído após ser atingido, caindo no local do impacto. Não foram apresentados, até agora, registros independentes que confirmem a versão.

O episódio ocorre em meio à escalada de tensões após uma ofensiva militar de grande escala lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. A ação teria ocorrido após o assassinato do líder iraniano aiatolá Seyed Ali Khamenei, além de comandantes militares e civis, em 28 de fevereiro.

Desde então, ataques aéreos atingiram alvos militares e civis em diferentes regiões iranianas, resultando em vítimas e danos à infraestrutura. Em resposta, as Forças Armadas do Irã têm conduzido operações retaliatórias, com o lançamento de mísseis e drones contra posições americanas e israelenses em bases regionais e territórios ocupados.