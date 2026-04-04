Irã "caça" aviões dos EUA com "novas táticas e equipamentos"

247 - O Irã afirmou ter intensificado ações contra aeronaves dos Estados Unidos utilizando novas estratégias militares, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio que resultou no abatimento de dois aviões norte-americanos e na mobilização de operações de resgate para um militar desaparecido, informa a CNN.

Um caça F-15 da Força Aérea dos EUA foi derrubado sobre o território iraniano, com dois tripulantes a bordo. Um deles foi resgatado e recebe atendimento médico, enquanto o outro permanece desaparecido, sendo alvo de buscas. Em um segundo incidente, um A-10 Thunderbolt II foi atingido, mas o piloto conseguiu deixar o espaço aéreo iraniano antes de se ejetar, sendo posteriormente resgatado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou à NBC News que o episódio não deve interferir em eventuais negociações com o Irã, sem comentar detalhes das operações de busca em andamento.

Autoridades israelenses informaram que parte dos ataques planejados contra o Irã foi adiada para não comprometer as ações de resgate dos militares norte-americanos envolvidos no incidente com o F-15. Já o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ironizou os esforços dos EUA para localizar o tripulante desaparecido.

Enquanto isso, novos episódios de violência foram registrados no território iraniano. Um projétil atingiu o perímetro da usina nuclear de Bushehr, provocando a morte de uma pessoa, segundo a agência estatal Tasnim. Instalações petroquímicas na província de Khuzestan também sofreram danos após ataques aéreos, de acordo com a mídia estatal iraniana.

No campo diplomático, o Conselho de Segurança da ONU adiou a votação de uma resolução sobre a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, conforme informou a Reuters. A Indonésia, por sua vez, manifestou “grave preocupação” após três de seus soldados da força de paz da ONU no Líbano (UNIFIL) terem sido feridos no sul do país.

O comandante da Base Conjunta de Defesa Aérea do Irã, brigadeiro-general Alireza Elhami, atribuiu o sucesso nas ações contra as aeronaves norte-americanas a avanços tecnológicos e táticos.

Segundo ele, “isso foi resultado de táticas, do uso de equipamentos modernos e de inovações nos sistemas de defesa aérea do Irã”. O comandante acrescentou que essas mudanças “causaram confusão e perplexidade no inimigo”, sem detalhar quais seriam as novas capacidades empregadas.

O F-15 abatido é a primeira aeronave tripulada dos Estados Unidos confirmada como derrubada sobre o território iraniano desde o início do atual confronto, indicando uma intensificação significativa das hostilidades na região.