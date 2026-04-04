Irã fala em retomar "controle total" do espaço aéreo após abater aeronaves dos EUA

247 - O Irã afirmou que pretende retomar o “controle total” de seu espaço aéreo após o abate de um caça dos Estados Unidos, episódio que Teerã classificou como um momento humilhante para Washington em meio à escalada de tensões militares. A declaração foi feita por autoridades militares iranianas após o incidente, informa a CNN.

Segundo um porta-voz do quartel-general das Forças Armadas iranianas, a derrubada da aeronave representou um duro golpe para os Estados Unidos e seus aliados. Ele descreveu o episódio como uma “sexta-feira humilhante” para Washington e Israel.

Irã destaca capacidade militar após incidente

O representante militar afirmou que as forças iranianas demonstraram eficiência e capacidade operacional ao atingir diferentes alvos aéreos inimigos. “Os combatentes firmes e corajosos do Islã foram capazes, com poder, velocidade e precisão, de desferir golpes devastadores contra caças, helicópteros, drones e aeronaves do inimigo, abatendo um número significativo deles”, declarou.

De acordo com fontes citadas pela imprensa, um dos dois tripulantes da aeronave abatida foi resgatado, enquanto o paradeiro do outro militar ainda é desconhecido. As autoridades norte-americanas iniciaram uma ampla operação de busca e resgate na região.

Defesa aérea iraniana permanece ativa

Mesmo diante de ataques frequentes conduzidos por forças dos Estados Unidos e de Israel, avaliações recentes de inteligência indicam que cerca de metade dos lançadores de mísseis iranianos continuam operacionais. A informação foi atribuída a fontes com acesso a relatórios de inteligência.

O governo iraniano também destacou o desenvolvimento de seus próprios sistemas de defesa aérea, que, segundo Teerã, foram criados por cientistas do país. As autoridades afirmam que esses sistemas são modernos e capazes de responder a ameaças externas.

Disputa por controle do espaço aéreo

A declaração iraniana contrasta com posicionamentos recentes do governo dos Estados Unidos. No mês anterior, o secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, afirmou que o espaço aéreo iraniano estava sob “controle incontestável” das forças americanas.

O episódio reforça a disputa narrativa e estratégica entre os dois países sobre o domínio do espaço aéreo na região, em um cenário de crescente tensão militar.