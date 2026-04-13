Preso pelo ICE nos EUA, Ramagem fugiu do Brasil por Roraima

247 - O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso nesta segunda-feira (13) nos Estados Unidos após fugir do Brasil de forma clandestina pela fronteira de Roraima, em setembro de 2025. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ele deixou o país irregularmente e acabou capturado pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE).

Segundo a Polícia Federal, Ramagem atravessou a fronteira terrestre rumo à Guiana, seguindo de carro até Georgetown, capital do país. A partir desse ponto, embarcou em um voo com destino aos Estados Unidos, onde permaneceu até ser localizado pelas autoridades. As informações são do G1.

Rota de fuga internacional

Segundo a Polícia Federal, o trajeto incluiu a saída do Brasil por via terrestre, passando pela fronteira com a Guiana. Após chegar à capital guianense, Ramagem seguiu viagem de avião até território estadunidense, consolidando uma rota de fuga que envolveu deslocamento internacional. O ex-deputado já havia atuado como delegado da Polícia Federal em Roraima, estado utilizado como ponto de saída do país. A travessia ocorreu meses após sua condenação.

Condenação pelo STF

Ramagem foi condenado a mais de 16 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, no contexto da investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Pedido de extradição e ação internacional

Em janeiro de 2026, o Ministério da Justiça informou ao STF que havia formalizado o pedido de extradição ao governo dos Estados Unidos. A documentação foi encaminhada ao Departamento de Estado dos EUA pela Embaixada do Brasil em Washington em 30 de dezembro de 2025.

A inclusão do nome de Ramagem na lista da Interpol, determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, ampliou o alcance das autoridades brasileiras no exterior e possibilitou a detenção por forças estrangeiras.

Aliados do ex-deputado afirmavam que ele pretendia solicitar asilo político nos Estados Unidos. A prisão ocorre em meio ao andamento do processo de extradição solicitado pelo governo brasileiro.