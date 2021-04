Senadores bolsonaristas acionam o STF para afastar Renan da relatoria da CPI da Covid

247 - Os senadores Marcos Rogério (DEM-RO), Eduardo Girão (Podemos-CE) e Jorginho Mello (PL-SC) ingressaram com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) visando tirar Renan Calheiros (MDB-AL) da relatoria da CPI da Covid. No pedido, os senadores aliados do Palácio do Planalto pedem que a Corte declare o ‘impedimento’ de Renan e casse sua indicação para a relatoria do colegiado. A informação é do blog do jornalista Fausto Macedo, do jornal Estado de S. Paulo.

De acordo com o mandado de segurança, protocolado na noite desta terça-feira (28), os parlamentares apontam para uma suposta ‘suspeição’ de Renan em função do grau de ‘parentesco sanguíneo com um possível investigado’.

Renan Calheiros é pai do governador do Alagoas, Renan Filho. No pedido, os parlamentares também afirmam que o emedebista já demonstrou ‘posicionamento antecipado contra a presidência da República e sua gerência’ no enfrentamento à pandemia

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.