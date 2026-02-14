TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Senadores do PP dizem não ter sido consultados sobre nota em defesa de Dias Toffoli

      Tereza Cristina afirma que posição da federação não representa a bancada no Senado

      Tereza Cristina (Foto: Leonardo Attuch)

      247 - Senadores do Progressistas (PP) reagiram nesta sexta-feira (13) à nota divulgada pela Federação União Progressista em apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e afirmaram que não foram consultados previamente sobre o conteúdo do documento. A líder da bancada no Senado, Tereza Cristina, disse que o posicionamento não pode ser tratado como expressão da vontade dos parlamentares do partido. As informações são da CNN. 

      Em publicação na rede social X, a senadora deixou claro o distanciamento da bancada em relação à nota divulgada pela federação partidária.

      “A bancada do Progressistas no Senado Federal informa que a posição expressa em nota divulgada pela Federação União Progressista não foi previamente debatida nem contou com a anuência desta bancada, portanto, não pode ser interpretada como representativa dos senadores do PP”, escreveu Tereza Cristina.

      Além da líder, a manifestação foi assinada pelos senadores Dr. Hiran, Esperidião Amin, Luis Carlos Heinze e Margareth Buzetti, reforçando que o grupo não participou da decisão nem foi informado previamente sobre a divulgação do texto.

      Mais cedo, a Federação União Progressista — aliança formada por União Brasil e Progressistas — divulgou nota pública em defesa de Toffoli, após o ministro deixar a relatoria do inquérito que investiga fraudes no Banco Master. No comunicado, a federação afirmou haver preocupação “com as narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli”.

      O posicionamento foi assinado por Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil, e pelo senador Ciro Nogueira, que preside o Progressistas em nível nacional. A iniciativa, porém, provocou desconforto entre integrantes da legenda no Senado, que agora buscam deixar explícito que a bancada não endossou formalmente a defesa.

      O episódio expõe divergências internas sobre a condução política do tema e ocorre em meio à repercussão da investigação que envolve o Banco Master e à mudança de relatoria no Supremo Tribunal Federal. Apesar da nota da federação, os senadores do PP afirmam que qualquer posição institucional da bancada precisa ser discutida previamente entre seus integrantes.

      Artigos Relacionados

      Tags