Senadores do PP dizem não ter sido consultados sobre nota em defesa de Dias Toffoli

247 - Senadores do Progressistas (PP) reagiram nesta sexta-feira (13) à nota divulgada pela Federação União Progressista em apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e afirmaram que não foram consultados previamente sobre o conteúdo do documento. A líder da bancada no Senado, Tereza Cristina, disse que o posicionamento não pode ser tratado como expressão da vontade dos parlamentares do partido. As informações são da CNN.

Em publicação na rede social X, a senadora deixou claro o distanciamento da bancada em relação à nota divulgada pela federação partidária.

“A bancada do Progressistas no Senado Federal informa que a posição expressa em nota divulgada pela Federação União Progressista não foi previamente debatida nem contou com a anuência desta bancada, portanto, não pode ser interpretada como representativa dos senadores do PP”, escreveu Tereza Cristina.

Além da líder, a manifestação foi assinada pelos senadores Dr. Hiran, Esperidião Amin, Luis Carlos Heinze e Margareth Buzetti, reforçando que o grupo não participou da decisão nem foi informado previamente sobre a divulgação do texto.

Mais cedo, a Federação União Progressista — aliança formada por União Brasil e Progressistas — divulgou nota pública em defesa de Toffoli, após o ministro deixar a relatoria do inquérito que investiga fraudes no Banco Master. No comunicado, a federação afirmou haver preocupação “com as narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli”.

O posicionamento foi assinado por Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil, e pelo senador Ciro Nogueira, que preside o Progressistas em nível nacional. A iniciativa, porém, provocou desconforto entre integrantes da legenda no Senado, que agora buscam deixar explícito que a bancada não endossou formalmente a defesa.

O episódio expõe divergências internas sobre a condução política do tema e ocorre em meio à repercussão da investigação que envolve o Banco Master e à mudança de relatoria no Supremo Tribunal Federal. Apesar da nota da federação, os senadores do PP afirmam que qualquer posição institucional da bancada precisa ser discutida previamente entre seus integrantes.