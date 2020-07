Sérgio Camargo diz que Black Live Matters ataca policiais brancos e que é um "lixo esquerdopata"

247 - Em mais um ataque ao movimento negro, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, criticou em suas redes sociais nesta terça-feira (21) o movimento em defesa de vidas negros Black Live Matters, que surgiu nos EUA após um policial assassinar George Floyd.

"Saldo do Black Lives Matter: piora do racismo nos EUA, saques, vandalismo e mortes; o legado de Martin Luther King aviltado por pretos tão raivosos quanto ignorantes. O BLM é lixo esquerdopata!", atacou.

O secretário de Bolsonaro seguiu com suas críticas: "Em tempo: faltou mencionar as covardes agressões de membros do Black Lives Matter contra brancos e pretos que se opõem; ocorrem em número assustador nos EUA. É um dos movimentos mais violentos e hipócritas já criados pela revolução cultural da esquerda. O racismo agradece".

Camargo, que já teve sua nomeação ao cargo suspensa pela justiça, considera que movimento negro é “vitimismo nutella” e também que a "escravidão foi benéfica para os descendentes". Ele também já atacou o líder do movimento de resistência contra a escravidão, Zumbi dos Palmares, que dá nome a instituição a qual preside.



