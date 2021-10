Sérgio Camargo se autodenomina como “Black Ustra” e diz: “vou torturar sim”

“Vou torturar sim, já que não posso nomear. Black Ustra”, escreveu Sérgio Carmargo em sua página nas redes sociais. Ele foi afastado da gestão de pessoas da Fundação Palmares, por decisão da Justiça do Trabalho edit

247 - Afastado da gestão da Fundação Palmares, por decisão da Justiça do Trabalho desde 11 de outubro, o presidente Sérgio Carmargo debochou da medida e se intitulou como “Black Ustra”, numa referência ao torturador coronel Carlos Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-Codi e um dos principais artífices do processo de tortura a opositores conduzido durante o período da ditadura militar.

Sérgio foi afastado após acusações de promover assédio moral, perseguição ideológica e discriminação. Além disso, ele não tem respeitado a decisão que proíbe qualquer postagem de conteúdo intimidatório ou vexatório contra servidores e ex-servidores e representantes da Justiça nas redes sociais.

Nesta quinta (21), ele usou a sua página nas redes sociais para se autodenominar como “Black Ustra”, mas depois deletou a mensagem.

“Vou torturar sim, já que não posso nomear. Black Ustra”, escreveu ele, se referindo à decisão que o proíbe de nomear, transferir, demitir, afastar ou contratar servidores públicos da Palmares, incluindo comissionados, civis, militares ou cedidos à instituição.

