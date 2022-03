Servidores do INSS anunciam greve por tempo indeterminado

Apoie o 247

ICL

247 - Servidores federais ameaçam entrar em greve a partir da próxima quarta-feira (23) para cobrar reajuste salarial do governo de Jair Bolsonaro (PL). São os trabalhadores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que vão cruzar os braços por tempo indeterminado.

Jair Bolsoanro, por sua vez, está apenas empenhado em garantir o reajuste dos policiais federaisi. Na primeira revisão do Orçamento deste ano, Bolsonaro exige que a equipe econômica garanta o reajuste dos policiais federais, que vai custar ao governo R$ 1,7 bilhão.

O Condsef (Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal), Fenadsef (Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal) e Fenasps (Federação Nacional de Sindicatos em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social) encaminharam ofícios ao governo comunicando da paralisação.

“A greve decorre da não revisão geral salarial de 19,99% para os servidores públicos federais que compõem a categoria, referente às perdas inflacionárias acumuladas durante o atual governo, bem como o não pagamento dos exercícios anteriores”, afirma o ofício enviado pela Condsef e pela Fenadsef ao Ministério da Economia.

