Silvio Luiz de Almeida defende indicação de mulher negra para o Supremo: 'é fundamental'

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, defendeu nesta quarta-feira (8) a indicação de uma mulher negra para compor o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). "É fundamental que haja uma mulher negra no STF, uma pessoa negra para que a gente comece a discutir a democratização nos espaços de poder", afirmou, de acordo com o jornal O Globo. O STF terá uma vaga com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. O juiz vai se aposentar após completar 75 anos em maio.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou que vai sugerir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a indicação de uma mulher negra para uma vaga na Corte.

>>> Deputados protocolam pedido de CPI para investigar escândalo das joias do casal Bolsonaro

Nesta quarta-feira, o ministro da Corte Edson Fachin também defendeu a presença de uma ministra negra na Corte. "Peço licença para cumprimentar uma quarta ministra que quem sabe no lugar do futuro colocará neste plenário: uma mulher negra", disse.

O STF teve apenas três ministros negros ao longo de toda sua história. Hermenegildo Rodrigues de Barros, Pedro Augusto Carneiro Lessa e Joaquim Barbosa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.