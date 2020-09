Sleeping Giants anuncia que vai desmonetizar canal de Olavo de Carvalho

Após conseguir o bloqueio na conta do guru no PayPal, o movimento Sleeping Giants anunciou que pretende acabar com a monetização do canal do escritor Olavo de Carvalho. “Ódio e desinformação não têm lugar”, justifica edit

247 - Após conseguir o bloqueio na conta do guru no PayPal, o movimento Sleeping Giants, que se define no Twitter como "uma luta coletiva de cidadãos contra o financiamento do discurso de ódio e das Fake News!", anunciou que pretende acabar com a monetização do canal do escritor Olavo de Carvalho, guru de Jair Bolsonaro.

“Ódio e desinformação não têm lugar”, justifica, lembrando que já retirou o anúncio de mais de 250 empresas do Brasil Sem Medo, site de fake news de Olavo.

Já retiramos mais de 250 empresas do BSM, é difícil encontrar no site uma empresa que seja confiável e por isso vamos atualizar o alvo:



Vamos desmonetizar o canal no @YouTubeBrasil do Olavo de Carvalho!



Marquem seus amigos e nos ajudem, ódio e a desinformação não têm lugar! pic.twitter.com/uW8hZ8b3kY August 31, 2020

Na semana passada, o movimento denunciou mais uma vez o perfil do escritor Olavo de Carvalho por causa de racismo.

Em seu vídeo, o escritor afirmou que "os Impérios Africanos escravizaram muita gente branca e quando os portugueses chegaram, eles SIMPLESMENTE deram o troco".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.