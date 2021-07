“Só há uma saída para Bolsonaro: a interdição”, diz Tereza Cruvinel

Jornalista afirmou que o Judiciário deve reagir de forma contundente contra as mentiras de Jair Bolsonaro. Para ela, a única forma de conter a ameaça anti-democrática seria através da “interdição por impeachment ou por crime comum, com um processo via Supremo”, mas esse caminho segue travado pelo Centrão. Assista na TV 247 edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel defendeu, na TV 247, que o Judiciário brasileiro adote uma resposta vigorosa contra Jair Bolsonaro, que, mais uma vez, espalhou uma série de mentiras sobre as urnas eletrônicas e defendeu o voto impresso .

“Não vamos ter resposta da Câmara pelo impeachment, isso está claro. Então, o conflito é com o Supremo e o Judiciário, de onde pode vir a contenção dele. Aliás, o Supremo é que tem contido um pouco os arroubos do Bolsonaro”, afirmou a jornalista.

Para ela, as conversas entre o presidente do STF, Luiz Fux, e Bolsonaro , não são suficientes para conter as ameaças anti-democráticas. O magistrado deve usar o discurso de retomada dos trabalhos do Judiciário, na segunda-feira (2) , para "dar uma resposta" às declarações do chefe de governo.

“Isso não adianta mais. Todo mundo já viu que com ele (Bolsonaro) só tem uma saída, que é a interdição por impeachment ou por crime comum, com um processo via Supremo”, defendeu.

No entanto, Tereza avalia que, mesmo que o STF “peite” Bolsonaro, o controle do Centrão sobre o Congresso seguirá inviabilizando um processo de impeachment. “Digamos que o Supremo resolva peitar o Aras e abrir um inquérito contra o Bolsonaro assim mesmo, por crime comum. Aí tem que pedir a licença da Câmara e tem que ter três quintos dos votos. E aí o Centrão segura. É um beco muito sem saída, nossa situação é muito dramática”, lamentou.

