“Só quem é negro sabe o que acontece quando entramos num shopping ou numa loja”, diz André Constantine

"Nós andamos no Brasil como se andássemos com um alvo no nosso peito e nas nossas costas. Só quem é negro no Brasil sabe", reforçou o ativista em entrevista à TV 247.

247 - Após mais um revoltante caso de racismo e agressão dentro de um shopping no Brasil, o ativista André Constantine disse à TV 247 que “só quem é negro sabe” da perseguição que sofre esta população dentro de estabelecimentos comerciais.

Para ele, o caso que ocorreu no Salvador Shopping, na Bahia, foi provocado, “sem dúvida”, por outros frequentadores do local que se sentiram no direito de exigir a saída de dois adolescentes negros do prédio. "A retirada desses jovens de forma agressiva pelos seguranças foi um pedido daqueles que frequentam esse shopping. Eu não tenho dúvida. As pessoas se sentiram incomodadas de ver dois jovens negros de chinelo transitando dentro de um shopping. Só quem é negro no Brasil sabe tudo que nós sofremos quando entramos em um shopping, a perseguição dos seguranças, ao entrar nas lojas toda a invisibilização que nós passamos, alguns vendedores são orientados a não atender negros. Isso dói muito, machuca muito".

A conduta dos seguranças, segundo o ativista, "faz parte do racismo estrutural”.

Constantine relatou ainda como é a vida dos negros no país. “Aqui no Brasil o negro não pode andar de moto porque é executado pela polícia, o negro nã pode andar de carro com sua família porque vai ser executado pelo Exércio brasileiro com mais de 80 disparos de arma de fogo, as crianças negras não podem brincar nas ruas da favela porque são executadas com uma bala do Estado, o negro não pode consertar seu telhado em um final de semana porque a furadeira é confundida com uma pistola, o negro não pode andar de guarda-chuva em um dia chuvoso porque é executado pela polícia porque confundiu o guarda-chuva com um fuzil. Essa é a nossa realidade. Nós andamos no Brasil como se andássemos com um alvo no nosso peito e nas nossas costas. Só quem é negro no Brasil sabe".

