"Sozinho o PSDB não sai": Bruno Araújo diz que candidato tucano precisará ter apoio de toda a "terceira via"

Apoie o 247

ICL

247 - Presidente do PSDB, Bruno Araújo afirmou nesta quarta-feira (13), durante evento em homenagem ao ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, morto no ano passado, que o candidato do partido à Presidência da República terá que conquistar o apoio de demais legendas da terceira via para ter seu nome oficializado.

Atualmente, o ex-governador de São Paulo João Doria é o pré-candidato do PSDB para concorrer ao Palácio do Planalto. Ele conseguiu o espaço após desbancar o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite nas prévias internas no final de 2021.

>>> Presidente do PSDB sinaliza boicote a Doria: 'pacto entre terceira via é maior do que as prévias'

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Sozinho o PSDB não sai. É preciso termos outros partidos conosco por uma questão de capilaridade nacional da candidatura", justificou Araújo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PSDB, MDB e União Brasil negociam uma aliança e prometem definir um candidato conjunto até 18 de maio. O MDB tem como pré-candidato a senadora Simone Tebet (MS) e o União Brasil seu presidente, o deputado federal Luciano Bivar (PE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE