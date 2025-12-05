STF nega recurso e mantém caso Cariani na Justiça de SP

247 - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou maioria para rejeitar o pedido do influenciador e empresário Renato Cariani, que buscava transferir para a Suprema Corte o processo em que responde por acusações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A solicitação da defesa pretendia levar o caso para a esfera federal, sob o argumento de que a investigação teve início na Polícia Federal. Contudo, o relator, ministro Cristiano Zanin, afirmou não haver qualquer ilegalidade evidente que justificasse a mudança de competência, mantendo o caso sob responsabilidade da Justiça de São Paulo. O voto foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino; falta apenas a manifestação da ministra Cármen Lúcia para a conclusão do julgamento.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, Renato Cariani e outros envolvidos são suspeitos de produzir e comercializar de forma irregular grandes quantidades de produtos químicos usados na fabricação de drogas. A acusação também aponta que o grupo teria ocultado o dinheiro obtido com essas atividades, utilizando terceiros para realizar depósitos e transformar os valores em recursos aparentemente legais.