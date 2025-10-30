SUS e IFood treinam entregadores em primeiros socorros

247 - O Ministério da Saúde e o iFood promoveram nesta quarta-feira (29) em São Paulo uma capacitação inédita voltada a entregadores e entregadoras, com o objetivo de transformá-los em agentes de prevenção e cuidado nas ruas. A ação marcou uma nova etapa do programa Anjos de Capacete, conduzida pela Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) e realizada no campus da Universidade Zumbi dos Palmares, que cedeu sua estrutura para o evento.

Durante a capacitação, cem profissionais receberam treinamento prático em primeiros socorros, com simulações de acidentes de trânsito. Além das aulas, os participantes receberam capacetes, jaquetas e kits de atendimento emergencial, além de um certificado com validade de dois anos.

Capacitação para prevenir e salvar vidas

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da parceria como forma de reforçar o papel do SUS na proteção da população.

“Este é um grande dia de capacitação e qualificação dos nossos trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo, a partir dessa parceria do Ministério da Saúde com o iFood, que começa hoje e deve se repetir em outras oportunidades”, afirmou.

“Após essa capacitação com a Força Nacional do SUS, vocês estarão ainda mais preparados para agir em situações de emergência e prestar os primeiros socorros”, completou o ministro.

O CEO do iFood, Diego Barreto, enfatizou o compromisso da empresa com a segurança. “Contar com a colaboração do Ministério da Saúde e da Universidade Zumbi dos Palmares é um passo muito importante para promover a segurança viária em todo o Brasil. O iFood coloca a segurança no trânsito em primeiro lugar”, declarou.

Educação e responsabilidade social

O reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, ressaltou a relevância da formação cidadã. “Participar do Anjos de Capacete é uma maneira ativa e potente de contribuir na formação de cidadãos comprometidos e preparados para agir em emergências de saúde ou climáticas. Falar em preparo, atenção e sensibilização é falar em justiça climática e em educar para o cuidado e o bem-estar coletivo”, afirmou.

Voz das ruas

O entregador Pedro Júnior Roseno, que atua há oito anos em São Paulo, destacou o valor do aprendizado. “Pra gente que é entregador é muito importante saber como socorrer as pessoas, porque em São Paulo vemos acidentes todos os dias. É muito bom saber como ajudar até a chegada do resgate”, contou.

Expansão do programa

Criado em 2020, o Anjos de Capacete é uma iniciativa do iFood voltada à capacitação gratuita de motociclistas e entregadores em primeiros socorros e segurança no trânsito. Desde sua criação, o programa já formou 670 profissionais em todo o país, transformando trabalhadores das ruas em multiplicadores de boas práticas e cuidado com a vida.

Com o acordo de cooperação firmado em agosto de 2025 entre o iFood e o Ministério da Saúde, o projeto entra em nova fase, ampliando suas ações de educação em saúde, prevenção de acidentes e resposta rápida a emergências, reforçando o compromisso conjunto de promover segurança no trânsito e solidariedade nas ruas brasileiras.