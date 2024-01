Tabata Amaral ataca Genoino após falsa acusação de antissemitismo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) resolveu somar sua voz às dos sionistas pró-guerra que atacam o ex-presidente do PT José Genoino por conta da defesa do político ao boicote a empresas vinculadas ao regime israelita, como forma de pressionar pelo fim da campanha militar genocida contra a população civil de Gaza.

Tabata, que também é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, disse que defender o boicote é 'antissemita' e 'extremista'. No entanto, diversos países e movimentos de direitos humanos e religiosos pediram à comunidade internacional que boicotem os produtos ligados ao regime sionista diante do massacre diário do povo palestino. Apoiadores da causa chegaram a desenvolver um aplicativo, chamado 'No Thanks', para ajudar consumidores a identificar produtos ligados a Israel.

continua após o anúncio

"O incentivo a um 'boicote às empresas de judeus' é absurdo, antissemita e não deveria caber em um país democrático e plural. Incitações como essa nunca constroem pontes, apenas muros e mais divisões. Devemos lutar contra o ódio e os extremismos, não importa de que lado venham", escreveu Tabata na plataforma social X (antigo Twitter), sem citar Genoino pelo nome.

A entidade sionista Conib, que já atacou o presidente Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e também quer censurar o jornalista judeu Breno Altman, fez no fim de semana novos ataques verbais contra Genoino por ter dito recentemente em uma live que o boicote a empresas do regime sionista é um caminho possível para a paz.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: