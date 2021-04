"Tão importante quanto a vacina é continuar se cuidando e evitando aglomeração", diz Lula

"Ao se cuidar você estará cuidando da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu neto, dos seus amigos. Então nada de brincar e nada de duvidar desse vírus", destacou o ex-presidente edit

247 - O ex-presidente Lula se manifestou em live neste sábado (3), ao lado do ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, após receber a segunda dose da vacina contra Covid-19.

Ele destacou a importância de continuar se cuidando mesmo após a imunização. "Estou seguro de que daqui a alguns dias eu estarei mais prevenido contra o coronavírus e a Covid-19. O que eu queria dizer é que não é porque eu tomei a vacina que eu posso relaxar. Quem tomou a segunda dose tem que continuar usando máscara, tem que continuar usando álcool gel, tem que continuar evitando aglomeração. A vacina é muito importante, mas tão importante quanto a vacina é a responsabilidade que cada homem e cada mulher desse país tem que ter ao se cuidar. Ao se cuidar você estará cuidando da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu neto, dos seus amigos. Então nada de brincar e nada de duvidar desse vírus que a natureza impôs à humanidade. Eu digo sempre que a Covid-19 é uma guerra da natureza contra a humanidade, talvez por conta da irresponsabilidade que os humanos tiveram durante tanto tempo com a questão ambiental".

