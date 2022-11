Tasso Jereissati se diz contra PEC da Transição nos moldes atuais: "um absurdo"

Principal ponto de discordância é em relação ao período que o Bolsa Família ficará de fora do teto de gastos: se somente até o final de 2023 ou pelos quatro anos do governo Lula edit

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) classificou como "um absurdo" a PEC da Transição na forma como foi entregue ao Congresso pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) , e afirmou que votará contra a proposta caso não passe por mudanças.

"Ninguém é contra o auxílio de R$ 600. Isso é absolutamente necessário, tem que ser feito e não se pode negar ao novo governo essa tranquilidade. Mas o que está proposto na PEC é muito mais do que isso. São recursos que vão nos levar a um caminho que ninguém tem noção onde pode acabar. Se essa PEC for do jeito que está aí, voto contra e peço aos meus colegas do PSDB que votem contra", declarou o senador ao programa UOL Entrevista nesta sexta-feira (18).

O principal ponto de discordância é em relação ao período que o Bolsa Família ficará de fora do teto de gastos: se somente até o final de 2023 ou pelos quatro anos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Jereissati defende a primeira opção: "A obrigação do Congresso é dar ao novo governo condições de cumprir a promessa básica, de R$ 600, por um ano. E durante o ano que vem, com um novo Congresso, fazer essa discussão com plano mais amplo. Inclusive com um tipo de arcabouço fiscal que o governo pretende para segurar a trajetória da dívida".

