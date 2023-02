Telegram paga multa de R$ 1,2 mi por descumprir decisão de Moraes de banir Nikolas Ferreira

No entanto, a rede social pediu que a punição seja revista edit

247 - O Telegram finalmente pagou a multa de R$ 1,2 milhão imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em razão do descumprimento da ordem judicial de bloquear a conta do deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG).

Os valores foram depositados em conta judicial, disse a rede social. No entanto, a plataforma pediu que a punição seja revista.

O aplicativo disse esperar que a quantia permaneça na conta até o julgamento de um recurso que solicita a Moraes que reconsidere sua decisão.

Na decisão em que determinou a multa, Moraes argumentou: “A rede social Telegram, ao não cumprir a determinação judicial, questiona, de forma direta, a autoridade da decisão judicial tomada no âmbito de inquérito penal, entendendo-se no direito de avaliar sua legalidade e a obrigatoriedade de cumprimento”, disse o ministro na decisão".

A decisão de Moraes ocorreu no âmbito do inquérito que investiga atos antidemocráticos.

