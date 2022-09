Temendo desgaste eleitoral, Bolsonaro manda reverter cortes no orçamento da Farmácia Popular

Avaliação da campanha é que o corte de 60% no valor do programa daria munição para críticas dos adversários na reta final da campanha eleitoral edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) determinou que os ministros da Economia e da Saúde, Paulo Guedes e Marcelo Queiroga, respectivamente, revertam os cortes feitos no orçamento do programa Farmácia Popular para o próximo ano. Bolsonaro, que segundo as pesquisas de intenção de voto está atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), demonstrou temer o desgaste eleitoral resultante da redução de 60% dos valores repassados para o programa.

O dinheiro para medicamentos gratuitos, distribuídos pela Farmácia Popular, caiu de R$ 2,04 bilhões no orçamento de 2022 para R$ 804 milhões no projeto de 2023 enviado ao Congresso no final de agosto, o que representou R$ 1,2 bilhão a menos.

De acordo com o jornalista Valdo Cruz, do G1, “o ministro da Economia informou ao presidente que o corte foi feito para respeitar o teto de gastos, mas assessores do presidente avaliaram o corte como uma ‘medida sem sensibilidade, especialmente em ano eleitoral’, já que o valor de outras despesas, como o do ‘orçamento secreto’, foi preservado”.

Ainda segundo a reportagem, “o comitê da reeleição alertou o presidente Bolsonaro para o corte no programa Farmácia Popular, avaliado como uma medida negativa e uma munição para o PT neste ano eleitoral”.

