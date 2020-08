Temer se diz "honrado" por chefiar missão no Líbano a convite de Bolsonaro

247 - Michel Temer, que apoiou o golpe de 2016, disse estar honrado com o convite feito por Jair Bolsonaro para chefiar uma missão humanitária que o Brasil enviará ao Líbano após a explosão no Porto de Beirute que matou mais de 155 pessoas e deixou cerca de 6 mil feridos. O convite foi revelado por Bolsonaro neste domingo (9) durante videoconferência com líderes mundiais para discutir a situação do país do Oriente Médio.

Por meio de nota, Temer disse que, "quando o ato [convite] for publicado no Diário Oficial, serão tomadas as medidas necessárias para viabilizar a tarefa". A missão brasileira deverá enviar medicamentos e alimentos para o Líbano, além de uma equipe técnica para colaborar na realização da perícia da explosão.

