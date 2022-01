Tendência é STF regulamentar federações e prazo para registro pode ser ampliado

Apoie o 247

247 - A tendência dentro do Supremo Tribunal Federal (STF) é regulamentar as federações partidárias, segundo Carolina Brígido, do UOL. As federações nasceram a partir de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que permite que dois ou mais partidos se unam pelo período de quatro anos, como se fossem uma só legenda.

O PTB questiona no STF a regra. Julgamento está marcado para 3 de fevereiro.

O Supremo devem sim manter as federações, tal como determina liminar concedida pelo relator, ministro Luís Roberto Barroso. O magistrado fixou 1º de março como prazo para a definição das federações. Ou seja, seis meses antes das eleições. O prazo inicial previsto pelo Congresso era julho.

Partidos políticos buscaram o STF na quinta-feira (20) para pedir mais tempo para a formação das federações. Dentre as legendas estão o PT e PSB, que negociam uma aliança.

Uma ala dentro da corte defende a extensão do prazo, mas há um setor que está alinhado a Barroso. O tema deve render discussões no tribunal.

