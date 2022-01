Siqueira e França garantem apoio de solialistas a Lula no 1º turno. PT e PSB pedirão mais tempo ao TSE para decidirem Federação

Apoie o 247

247, com Poder360 e Carta Capital – “Vamos apoiar Lula por razão política e nos Estados vamos levar isso em consideração também”, disse o presidente do PSB, Carlos Siqueira, ao fim da reunião formal entre a legenda socialista e o PT. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, estava acompanhada do deputado Paulo Teixeira no encontro. Foi a primeira vez que Siqueira falou claramente no apoio à candidatura presidencial do ex-presidente Lula, sem pré-condições e sem atrelar o tema à definição dos palanques estaduais.

Márcio França, ex-vice-governador de São Paulo, que é pré-candidato ao governo paulista, mas disputa com o ex-prefeito da capital e ex-ministro da Educação Fernando Haddad o apoio de um amplo bloco de esquerda no estado, acompanhou o encontro pelo PSB junto com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB).

“É importante para o Brasil dar alternativa de não termos riscos eleitorais para a eleição brasileira. […] A federação é secundária em relação ao principal, apoio ao presidente Lula” , disse França ao final da reunião.Paulo Câmara, por sua vez, assinalou que tudo “caminha bem” na construção da aliança nacional entre PT e PSB para o apoio a Lula no 1º turno e que a legenda socialista segue aberta para receber a filiação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Ontem, em entrevista coletiva a veículos de comunicação da mídia independente, o ex-presidente Lula deixou claro que Alckmin é seu “Plano A” para a composição da chapa presidencial como candidato a vice-presidente.

Partidos vão pedir mais tempo ao TSE para decidirem sobre Federação

Se a reunião avançou bastante em relação à composição de apoio para a chapa presidencial, o mesmo não se verificou em relação à construção de uma possível Federação entre as siglas. Diversos entraves estaduais foram retirados. Porém, nem todos.

Em Pernambuco, em que pese o senador Humberto Costa (PT) estar disposto a ser candidato, o PSB definiu a primazia da indicação. Os deputados federais socialistas Danilo Cabral e Tadeu Alencar são, no momento, os dois nomes que largam na frente para liderar a composição em razão de o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, ter desistido de disputar o governo estadual.

Em São Paulo, Márcio França renovou o estabelecimento de um critério – pesquisas eleitorais – para definir se o nome do cabeça de chapa será ele ou Fernando Haddad (PT). Haddad liderou todas as pesquisas pré-eleitorais feitas em 2021 sem a presença de Geraldo Alckmin na lista de candidatos.

Gleisi e Siqueira minimizaram a definição por meio de pesquisas, deixando claro que as alianças não podem ser “matemáticas”. “O 1º lugar em pesquisa é 5º elemento nosso. Antes de ser um entendimento eleitoral, é preciso ser um entendimento político. Vamos apoiar Lula por razão política e nos Estados vamos levar isso em consideração também”, externou o presidente nacional do PSB.

Segundo Carlos Siqueira, o PSB já definiu que apoiará candidatos do PT nos estados de Sergipe, Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte. Deixou claro, ainda, que seu partido está aberto a outros apoios também. Já os petistas devem apoiar nomes socialistas no Maranhão, Alagoas, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

As duas legendas formalizarão junto ao TSE um pedido de extensão do prazo – a princípio, 31 de março – para que as Federações Partidárias sejam instituídas na forma legal como estabeleceu o Tribunal Superior Eleitoral. PSB, PCdoB e PV estão bem avançados num esboço de proposta de Federação e ela pode ser criada com ou sem a presença do PT. Os petistas desejam estar presentes numa Federação com outros partidos de esquerda a fim de darem um linha ideológica mais clara à composição do Congresso Nacional desde a campanha eleitoral. Por lei, as Federações criadas este ano, para a campanha parlamentar, terá de ser mantida pelo prazo de quatro anos. Na Câmara e no Senado os partidos federados passarão a funcionar como uma sigla única. Do ponto de vista da gestão política de um governo esse modelo é muito mais lógico do que o sistema atual.

