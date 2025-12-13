Terremoto de magnitude 4,4 atinge Minas Gerais

247 - Um terremoto de magnitude 4,4 foi registrado na noite de sexta-feira (12) em Araxá, no interior de Minas Gerais. O tremor ocorreu por volta das 22h10 e foi sentido por moradores de diferentes regiões do município, que relataram estrondos e vibração do solo.As informações foram divulgadas inicialmente pela CNN Brasil, com base em dados confirmados pela Prefeitura de Araxá e pela Defesa Civil municipal. Até a manhã deste sábado (13), não havia registro de feridos nem de danos materiais provocados pelo abalo sísmico.

De acordo com a Defesa Civil, equipes técnicas foram mobilizadas logo após o ocorrido para avaliar possíveis impactos. As mineradoras que atuam na região também foram acionadas preventivamente, e as barragens instaladas no município passaram por verificação. Segundo os órgãos responsáveis, todas permanecem estáveis e sem indícios de anormalidades.

O Corpo de Bombeiros foi chamado após moradores relatarem fortes estrondos, com intervalos aproximados de três segundos entre eles, além da sensação de tremores. As equipes realizaram vistorias e orientaram a população, mas não identificaram situações de risco imediato.Em nota oficial, a Prefeitura de Araxá alertou para a possibilidade de novos tremores nas próximas horas e informou que o município segue em monitoramento permanente, em articulação com órgãos técnicos e instituições especializadas em eventos sísmicos.

A administração municipal reforçou ainda a importância de manter a calma e de buscar informações apenas em canais oficiais. A orientação é evitar a disseminação de boatos ou conteúdos de origem duvidosa, que podem gerar pânico desnecessário.

Entre as recomendações divulgadas estão medidas básicas de segurança em caso de novos abalos, como permanecer em local seguro durante o tremor, afastar-se de janelas e objetos que possam cair e proteger a cabeça e o pescoço, buscando abrigo sob estruturas resistentes ou junto a paredes internas.Embora terremotos de grande intensidade sejam raros no Brasil, registros de tremores de menor magnitude não são incomuns, especialmente em áreas do Sudeste e do Nordeste. Especialistas explicam que esses eventos, na maioria dos casos, têm baixo potencial destrutivo, mas exigem monitoramento e comunicação adequada com a população.