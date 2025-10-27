Thiago Ávila recebe o Prêmio Proaño 2025 da ALDHU por sua luta humanitária e internacionalista

247 – A Associação Latino-Americana para os Direitos Humanos (ALDHU) anunciou a concessão do Prêmio Proaño 2025 ao ativista brasileiro Thiago Ávila, militante internacionalista reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos humanos, da justiça social, do meio ambiente e da autodeterminação dos povos. O prêmio será entregue no Dia Internacional dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 2025, durante cerimônia em Santiago do Chile.

Em carta assinada pelo secretário-geral Juan de Dios Parra, a ALDHU expressa “profunda admiração e gratidão” pela trajetória de Thiago Ávila e destaca que a decisão de premiá-lo foi motivada por seu “compromisso ético, humano e valente na defesa da justiça social, dos direitos humanos e da solidariedade internacional”.

A entidade ressalta a participação do ativista em missões humanitárias internacionais, especialmente sua presença na flotilha “Madleen” rumo a Gaza, que buscou romper o bloqueio imposto à população palestina. “Sua firme postura diante da adversidade constitui uma expressão concreta dos valores de Monseñor Leónidas Proaño: coerência, esperança, defesa dos vulneráveis e profunda convicção na dignidade de cada pessoa”, afirma o texto.

A ALDHU também enfatiza que a presença de Ávila na cerimônia de entrega do prêmio “simbolizará a união entre ação e palavra, entre memória e futuro, entre os povos que lutam por justiça”. O reconhecimento representa, segundo a organização, um gesto de fortalecimento da causa humanitária latino-americana e da solidariedade internacionalista.

A trajetória da ALDHU

Com 45 anos de história, a Associação Latino-Americana para os Direitos Humanos (ALDHU) é uma das instituições mais atuantes da região na defesa da dignidade humana, da democracia e da justiça social. A organização tem status consultivo junto a organismos das Nações Unidas e foi decisiva nos processos de transição democrática em diversos países da América Latina.

A ALDHU implementa operações de proteção a comunidades em risco extremo, especialmente povos originários vítimas da violência e comunidades afetadas por desastres naturais. Também atua em processos de paz e reconciliação, promove a educação e capacitação em direitos humanos e participa de ações legais de alto impacto em busca de justiça e reparação.

O legado do “Bispo dos pobres”

O prêmio leva o nome de Monseñor Leónidas Proaño (1910–1988), conhecido como o “Bispo dos pobres”, uma das figuras mais inspiradoras da Igreja latino-americana no século XX. Nascido no Equador, foi bispo de Riobamba e dedicou sua vida à defesa dos povos indígenas, à justiça social e à denúncia das estruturas de poder que perpetuavam a pobreza e a exclusão.

Perseguido e difamado por sua firme defesa da verdade, Monseñor Proaño tornou-se símbolo de resistência ética e compromisso cristão com os oprimidos. Sua vida inspira gerações de militantes e defensores dos direitos humanos em todo o continente. “O compromisso com os pobres é inseparável do compromisso com a verdade e a justiça”, dizia ele — frase que hoje resume o espírito dos Prêmios Proaño, criados para reconhecer trajetórias exemplares na luta por dignidade e liberdade.

Um prêmio que celebra a resistência latino-americana

Desde sua criação, os Prêmios Proaño têm homenageado pessoas, organizações e instituições que se destacam pela defesa inabalável dos direitos humanos, da paz e da liberdade. O reconhecimento concedido a Thiago Ávila reforça essa tradição ao valorizar uma jovem liderança latino-americana que alia ativismo ambiental, solidariedade internacional e resistência popular.

A homenagem também simboliza a convergência entre as lutas da América Latina e as causas globais de libertação e justiça. Ao reconhecer Thiago Ávila, a ALDHU reafirma o papel do continente como território de esperança, solidariedade e resistência, fiel à memória de Monseñor Proaño e à construção de um mundo mais justo e humano.