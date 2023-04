Thiago Brennand é preso nos Emirados Árabes Unidos

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Thiago Brennand, que é acusado de cometer vários crimes como estupro, agressão, cárcere privado e ameaça, foi preso nesta segunda-feira (17) nos Emirados Árabes Unidos.

A extradição do empresário foi autorizada no sábado (15), durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país. Segundo a TV Globo, a Polícia Federal deve enviar nesta terça (18) quatro policiais aos Emirados Árabes país para trazê-lo ao Brasil.

>>> "Ele tem que pagar", diz Lula sobre extradição de Thiago Brennand

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, Thiago Brennand é réu em pelo menos 8 processos criminais, e teve decretada sua prisão preventiva em cinco deles. Há cinco mandados de prisão preventiva em território brasileiro contra o empresário, por acusações de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.