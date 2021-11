Tico Santa Cruz, um dos principais apoiadores de Ciro Gomes, cobra posição após apoio do PDT a Bolsonaro

Músico classificou como "vergonha" o apoio do partido à PEC do calote nos precatórios, que oferece um cheque em branco de R$ 90 bilhões para Jair Bolsonaro em ano eleitoral edit

247 – Um dos principais apoiadores de Ciro Gomes nas redes sociais, o músico Tico Santa Cruz, cobrou uma posição do presidenciável ao apoio de seu partido à PEC dos precatórios , que dá calote em dívidas da União, especialmente com professores, e abre um espaço fiscal de R$ 90 bilhões para Jair Bolsonaro gastar com emendas parlamentares e Auxílio Brasil de R$ 400 apenas no ano eleitoral de 2022. Detalhe: o PDT traiu acordo fechado com a oposição a Bolsonaro. Confira:

Aguardando um posicionamento do @cirogomes em relação a essa VERGONHA que o PDT está fazendo hoje. — Tico Santta Cruz 🆘🇧🇷 (@Ticostacruz) November 4, 2021

