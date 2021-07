Trabalhadores da Educação rebatem pronunciamento de Milton Ribeiro: “Não nos trate como idiotas”

Ministro da Educação, que nada fez para ajudar as escolas durante a pandemia, resolveu ir à TV para pregar a volta às aulas; "Se Bolsonaro é o promotor do vírus, ele é o assessor", critica Daniel Cara edit

Revista Fórum - O pastor evangélico Milton Ribeiro, que ocupa o Ministério da Educação desde julho de 2020, praticamente não dá entrevistas e nem faz aparições públicas. Nesta terça-feira (21), no entanto, ele decidiu convocar cadeia nacional de rádio e televisão e fez um pronunciamento à nação para pregar a reabertura imediata das escolas – mesmo diante do fato de que o país ainda registra números elevados de contágios e mortes por Covid-19 e de que boa parte da comunidade escolar ainda não foi vacinada.

“Quero neste momento conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas gerando impacto negativo nestas e nas futuras gerações. A volta é uma necessidade urgente”, disse o ministro, em uma tentativa de pressionar prefeitos e governadores a reabrirem as escolas, uma vez que é prerrogativa de governadores e prefeitos fazê-lo.

À Fórum, o professor Daniel Cara, dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, afirmou que Milton Ribeiro “foi completamente irresponsável na pandemia” e ainda emendou: “Se Bolsonaro é o promotor do vírus, ele é, no mínimo, o assessor do vírus”.

Segundo Cara, ao longo da pandemia, estados e municípios não tiveram nenhum tipo de coordenação ou apoio do governo federal. Ele avalia que o pronunciamento de Ribeiro “não vale nada porque a decisão está em estados e municípios e dependem dos indicadores epidemiológicos e da razão científica versus oportunismo eleitoral de alguns gestores públicos, prefeitos e governadores”.

“E assim que vai se dar o processo de volta às aulas, pra ver qual a variável que predomina. Se é a questão epidemiológica ou o oportunismo eleitoral”, analisa.

O professor classifica o pronunciamento do ministro como “vazio” e que serviu “para aparecer e fazer gesto para a base bolsonarista”.

“Em termos concretos não tem nenhum ator público que dá credibilidade ao Milton Ribeiro. Nem na área da educação e nem em qualquer outra área”, atesta Daniel Cara.

