Três senadores retiram apoio à instauração da CPI do MEC

247 - A CPI do MEC perdeu três assinaturas neste final de semana. Depois de Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e Styvenson Valentim (Podemos-AC) que retiraram a assinatura no sábado (9), o senador Weverton Rocha (PDT-MA) também retirou, neste domingo (10), a assinatura que havia dado para apoiar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre supostos desvios de recursos no Ministério da Educação, informa o G1.

Com isso, o requerimento que chegou ao fim de semana com 27 assinaturas - o mínimo necessário para ser protocolado na Mesa Diretora do Senado – agora, tem apenas 24.

As desistências já eram esperadas pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do pedido. Responsável por buscar o apoio dos colegas, Randolfe admitiu que seria necessária uma "margem" de duas ou três assinaturas para evitar esse tipo de revés.

