TRF-1 suspende investigações contra Paulo Guedes na Operação Greenfield, que investiga fraudes em fundos de pensão

247 - O desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF-1), suspendeu as investigações contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Operação Greenfield, segundo o portal O Antagonista. A operação apura fraudes de até R$ 1 bilhão em fundos de pensão.

O desembargador argumenta a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já arquivou procedimento que investigava os mesmos fatos, que foram apontados como crimes pelo Ministério Público Federal.

Guedes virou alvo da Operação Greenfield antes de assumir a Economia, quando ainda encampava, em 2018, a campanha presidencial de Jair Bolsonaro entre o empresariado.

Segundo as investigações da força-tarefa, Guedes se associou a executivos para praticar fraudes em negócios com fundos de pensão de estatais.

O “superministro" de Jair Bolsonaro captou ao menos R$ 1 bilhão dessas entidades em seis anos. Ele é investigado ainda por suposta emissão e negociação de títulos sem lastros ou garantias ao negociar, obter e investir recursos de sete fundos.

Entre as entidades estão Previ (Banco do Brasil), Petros (Petrobras), Funcef (Caixa) e Postalis (Correios), além do BNDESPar —braço de investimentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

As transações foram feitas a partir de 2009. Para o MPF, há “relevantes indícios de que, entre fevereiro de 2009 e junho de 2013, diretores/gestores dos fundos de pensão e da sociedade por ações BNDESPar” se consorciaram “com o empresário Paulo Roberto Nunes Guedes, controlador do Grupo HSM”.

