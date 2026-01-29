TSE retoma julgamento que pode levar à cassação do mandato de Jorge Seif

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a próxima quinta-feira (5) a retomada do julgamento de um processo que pode resultar na cassação do mandato do senador Jorge Seif (PL), eleito em 2022 por Santa Catarina. A ação apura suposto abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral e, dependendo do desfecho, pode levar à perda do mandato e até à convocação de novas eleições para o cargo. As informações foram divulgadas no g1, e apontam que os ministros do TSE irão analisar um recurso apresentado pela coligação Bora Trabalhar, formada por PSD, Patriota e União Brasil. O grupo recorre de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), que havia rejeitado o pedido de cassação do senador.

O processo trata de acusações de que a campanha de Jorge Seif ao Senado teria sido favorecida por empresários e por uma entidade sindical, com o uso de recursos e estruturas não declarados à Justiça Eleitoral. Segundo os adversários políticos, essas ações teriam sido determinantes para impulsionar a votação do então candidato. Seif, por sua vez, sempre negou as irregularidades apontadas no processo.

Entre os principais pontos levantados pelos autores da ação está a suposta doação irregular de um helicóptero pertencente ao empresário Osni Cipriani, que teria sido utilizado para deslocamentos durante a campanha eleitoral. A acusação sustenta que o uso da aeronave configuraria vantagem indevida e caracterizaria abuso de poder econômico.

Outro aspecto central do processo envolve o uso da estrutura das empresas do empresário Luciano Hang, dono da rede Havan. De acordo com a acusação, a campanha teria se beneficiado de transporte aéreo, canais oficiais da empresa para divulgação eleitoral, salas de gravação para transmissões ao vivo, produção de vídeos para redes sociais e até da participação de funcionários na promoção da candidatura de Seif.

O suposto financiamento irregular de propaganda eleitoral por parte de uma entidade sindical também é citado como elemento que reforçaria a tese de abuso de poder econômico. Para os adversários, essas práticas teriam desequilibrado a disputa eleitoral em Santa Catarina.Ao final do julgamento, o TSE poderá tomar diferentes decisões. Uma das possibilidades é manter o mandato de Jorge Seif e arquivar definitivamente o processo.

Outra é cassar apenas o mandato do senador, com a eventual posse de um dos suplentes. Há ainda a hipótese de cassação de toda a chapa, o que levaria à realização de novas eleições para o Senado no estado.Além de Jorge Seif, também figuram como alvos da ação os suplentes da chapa, Hermes Artur Klann e Adrian Rogers Censi, o empresário calçadista Almir Manoel Atanazio dos Santos e o empresário Luciano Hang.

O julgamento é acompanhado de perto por partidos políticos e lideranças nacionais, diante do impacto que uma eventual cassação pode provocar no cenário político de Santa Catarina e no equilíbrio de forças no Senado Federal.