Jorge Seif tem assessora com salário de R$ 31 mil que não aparece no gabinete

247 - Uma investigação do Metrópoles revelou que o senador Jorge Seif (PL-SC) mantém em seu gabinete, com um salário mensal de R$ 31.279,53, uma assessora parlamentar que anteriormente trabalhava como diarista e que, atualmente, é dispensada do controle biométrico de frequência. A funcionária, Adna dos Anjos Cajueiro, também é empreendedora e administra uma loja física, tendo inaugurado uma segunda unidade durante a Black Friday.

Adna Cajueiro integra a equipe do parlamentar bolsonarista desde outubro de 2023, quando foi contratada com um vencimento de R$ 2.153,30. Desde então, recebeu sucessivos aumentos até alcançar o patamar atual. Contatada pela reportagem do Metrópoles, a equipe do gabinete do senador, em Brasília, afirmou não saber quem ela era. A assessoria de imprensa do Senado Federal, por sua vez, declinou de comentar o caso e redirecionou o questionamento à comunicação de Seif.

Adna possui um CNPJ ativo em seu nome para a loja "Atacadão Goiano". Após ser contatada, a assessora solicitou a baixa do cadastro, efetivada na última terça-feira (2). Em agosto deste ano, quando questionada se ainda realizava serviços de faxina, ela negou e disse ter "um emprego fixo na Asa Sul", sem mencionar o cargo no Senado.

Sobre sua ausência no gabinete, Adna justificou que desempenha "missões externas" para o mandato. "Algo comum às necessidades dos parlamentares", declarou, afirmando ter "completa condição de exercer" as "atividades de forma remota". Questionada via Lei de Acesso à Informação (LAI), a equipe do senador informou que a servidora "é dispensada do controle biométrico, ou seja, dispensada do ponto" e que o controle de frequência é feito via sistema interno, sem, no entanto, fornecer os registros solicitados.

Em nota, o senador Jorge Seif afirmou "desconhecer, até o momento da reportagem, qualquer atividade profissional da servidora que fosse além dos trabalhos desempenhados no Senado". O parlamentar deu um prazo de cinco dias para regularização da situação, sob ameaça de exoneração: "Visto que o fato de a servidora ser empreendedora é incompatível com a legislação, o senador solicitou à servidora que tome as devidas providências legais em um prazo de até cinco dias, sob decisão já adiantada à própria que, caso não resolvido, será realizada sua exoneração".

A assessora, por sua vez, emitiu nota explicando a abertura do CNPJ: "Só registrei a empresa em meu nome por desconhecimento sobre a incompatibilidade. Sendo assim, ao tomar conhecimento, já tomei as providências necessárias para a baixa da empresa, a qual volto a reforçar, não atuo diretamente, porque desempenho minhas atividades junto ao Senador". Entretanto, há registros em redes sociais de Adna promovendo pessoalmente os produtos da loja, inclusive durante a Black Friday.