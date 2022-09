TSE valida decisão que barrou uso eleitoral do discurso de Bolsonaro em Londres

Plenário da Corte validou, por unanimidade, decisão do ministro Benedito Gonçalves que barrou o uso eleitoral do discurso feito por Jair Bolsonaro na capital inglesa edit

247 - O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve nesta quinta-feira (22), por unanimidade, a decisão do ministro Benedito Gonçalves que vetou o uso eleitoral do discurso proferido por Jair Bolsonaro (PL) em Londres, no domingo (18). Na quarta (21), o ministro Benedito Gonçalves também proibiu a campanha de reeleição do ocupante do Palácio do Planalto de usar o discurso feito por ele na abertura da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), feito no dia anterior.

Na sessão que vetou o uso do discurso em Londres, feito na sacada da embaixada brasileira na capital inglesa, Benedito Gonçalves reafirmou seus argumentos ao destacar que Bolsonaro usou "motes eleitorais" e "performou típica atuação de candidato".

“O vídeo não deixa dúvidas de que o acesso à Embaixada Brasileira, somente franqueado ao primeiro representado por ser ele o Chefe de Estado, foi utilizado para a realização de ato eleitoral. Após poucos segundos de condolências à família real, a sacada foi convertida em palanque, para exaltação do governo e mobilização do eleitorado com o objetivo de reeleger o candidato", disse o ministro na decisão de acordo com o UOL.

Na semana passada, o TSE já havia referendado, por unanimidade, uma decisão de Gonçalves que vetou o uso dos vídeos dos desfiles referentes ao 7 de Setembro pela campanha bolsonarista, ressaltando que o veto engloba não apenas imagens registradas pela TV Brasil, mas também as registradas por terceiros e por emissoras públicas.

