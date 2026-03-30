Ualid Rabah classifica Tabata Amaral como “capanga do sionismo”

247 - O presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal), Ualid Rabah, fez duras críticas à deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) após a apresentação do Projeto de Lei 1424/2026, que propõe a adoção de uma definição internacional de antissemitismo. Em publicação nas redes sociais, Rabah classificou a parlamentar como “capanga do sionismo” ao comentar a iniciativa.

A manifestação foi divulgada pela própria Fepal e ocorre em meio à repercussão do projeto apresentado na Câmara dos Deputados do Brasil, que estabelece parâmetros para políticas públicas com base na definição da Aliança Internacional para Memória do Holocausto (IHRA). A proposta tem gerado controvérsia por, segundo críticos, abrir margem para restringir críticas ao Estado de Israel.

Na publicação, Rabah afirma que a deputada “requenta projeto da Mordaça Sionista no Brasil” e a descreve como “uma espécie de ‘office boy VIP’ do sionismo no Brasil”. Segundo ele, “Tabata Amaral (PSB-SP) protocolou o projeto de lei 1424/26, uma versão recauchutada da PL da Mordaça Sionista, a mando de ‘israel’”.

O dirigente também critica diretamente a adoção dos critérios da IHRA, organização que, segundo ele, é um “lobby sionista”. Na mesma declaração, sustenta que a definição proposta “é criticada no mundo inteiro por alargar o conceito de antijudaísmo para blindar ‘israel’ e suas políticas genocidas de críticas”.

Rabah menciona ainda que, no Brasil, o Conselho Nacional de Direitos Humanos já se posicionou contra a definição. De acordo com ele, o órgão classificou o conceito como “inconstitucional” e afirmou que a formulação “introduz conceitos distorcidos de antissemitismo para perseguir e condenar quem se manifesta contrário às políticas do Estado de Israel”.

A Fepal também lamentou o apoio de parlamentares que, segundo a entidade, já denunciaram ações militares na Faixa de Gaza. Na nota, Rabah declarou: “A FEPAL lamenta que entre os signatários do Projeto de Lei estejam parlamentares progressistas, que já denunciaram o genocídio em Gaza, e esperamos que retirem suas assinaturas, sob pena de manchar as mãos com o sangue das crianças palestinas exterminadas por ‘israel’”.

Capanga de "israel", deputada Tabata Amaral requenta projeto da Mordaça Sionista no Brasil.



Uma espécie de "office boy VIP" do sionismo no Brasil, Tabata Amaral (PSB-SP) protocolou o projeto de lei 1424/26, uma versão recauchutada da PL da Mordaça Sionista, a mando de "israel".… pic.twitter.com/anxUTfpilr — FEPAL - Federação Árabe Palestina do Brasil (@FepalB) March 30, 2026





Projeto gera controvérsia no Congresso

O Projeto de Lei 1424/2026, apresentado por Tabata Amaral e outros parlamentares, propõe definir o antissemitismo no Brasil com base em critérios internacionais da IHRA. O texto prevê que manifestações antissemitas podem ter como alvo o Estado de Israel, “encarado como uma coletividade judaica”.

Ao mesmo tempo, a proposta ressalva que críticas ao país, quando semelhantes às dirigidas a outras nações, não devem ser consideradas antissemitas. Na justificativa, os autores afirmam que o objetivo é orientar políticas públicas e combater o racismo, sem restringir o debate político ou a liberdade de expressão.

Apesar disso, a iniciativa tem sido alvo de críticas de diferentes setores, que veem risco de equiparação entre antissionismo — oposição política ao Estado de Israel — e antissemitismo.

Entre os críticos está o jornalista Breno Altman, que fez ataques diretos aos parlamentares envolvidos. “Tabata Amaral (PSB-SP), Heloísa Helena (REDE-RJ) e Vander Loubet (PT-MS) são subscritores do PL 1424/2026, que equipara antissionismo e antissemitismo, adotando regras da IHRA, da qual Lula retirou o Brasil. Não se envergonham de serem cúmplices do Estado genocida de Israel?”, afirmou.

Altman também destacou a adesão de deputados do PT ao projeto: “Seis deputados do PT assinam o Projeto de Lei 1424/2026, que equipara antissionismo e antissemitismo: Alexandre Lindenmeyer (PT/RS), Ana Paula Lima (PT/SC), Luiz Couto (PT/PB), Reginaldo Lopes (PT/MG), Vander Loubet (PT/MS) e Welter (PT/PR). Esse comportamento é um vil insulto”.