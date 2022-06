Uallace Moreira aponta o teatro cínico de Ciro Nogueira sobre a Petrobrás

Apoie o 247

ICL

247 - O economista Uallace Moreira, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), escancarou o que chamou de "teatro cínico" do Ministro-Chefe da Casa Civil Ciro Nogueira, que usou o Twitter para criticar o novo reajuste do preço dos combustíveis pela Petrobras.

Ao compartilhar a notícia do anúncio do novo reajuste, Nogueira escreveu "Basta! Chegou a hora. A Petrobras não é de seus diretores. É do Brasil. E não pode, por isso, continuar com tanta insensibilidade, ignorar sua função social e abandonar os brasileiros na maior crise do último século."

Foi aí que o professor da UFBA interveio, desmascarando o jogo de cenas do membro do governo Bolsonaro, que é responsável pela manutenção da política de paridade de preços dos combustíveis com o mercado internacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Prezado Ciro Nogueira, Você quer realmente ajudar? Primeiro, defenda o fim da política de preço da Petrobras, que transfere lucros para uma minoria. Segundo, defenda a retomada das refinarias e do investimento da Petrobras. Sem isso, sua "revolta" não passa de teatro cínico", apontou Uallace Moreira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE